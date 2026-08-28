Макларън с предупреждение към съперниците: Ландо Норис става все по-добър

Андреа Стела вярва, че Ландо Норис става „все по-силен и по-силен“, докато се утвърждава в защитата на титлата си във Формула 1. Коментарът му дойде след убедителната победа на действащия шампион в Гран При на Нидерландия.

Британският пилот записа втора поредна победа, триумфирайки по великолепен начин на „Зандвоорт“. Той финишира с над 11 секунди преднина пред лидера в класирането Андреа Кими Антонели – резултат, който далеч не изглеждаше сигурен след представянето на Макларън в съботния спринт, когато болидът MCL40 изглеждаше лишен от скорост за битка в челото.

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Отборът на Макларън успя да направи обрат за една нощ, а начинът, по който 26-годишният пилот изведе колата си до победата, не остави никакво съмнение у Стела за нивото, на което се състезава неговият пилот.

„Ландо кара и оперира на много високо ниво в абсолютен смисъл, спрямо Формула 1... Мисля, че той кара на нивото на световен шампион. И както винаги казвам, това, което най-много ми харесва в пътя на Ландо във Формула 1, е, че той продължава да се подобрява“, заяви шефът на Макларън.

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Стела посочи началото на сезон 2025 като повратен момент за Норис. Въпреки че тогава той спечели първата си титла само с две точки преднина пред Макс Верстапен, кампанията далеч не беше лесна. На Норис му се наложи да се задълбочи и да приложи нови подходи към състезателните уикенди, за да преодолее ранните си неуспехи, като например премахването на делта времето от волана си в квалификациите.

Според Стела този процес се е пренесъл и ускорил през настоящата година. Норис успя да преодолее трудния старт на Макларън и да спечели 101 от своите 159 точки в последните шест кръга. Той е смятан за един от най-изявените пилоти през сезона, въпреки лошия си късмет от гледна точка на надеждността.

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„Особено след началото на сезон 2025 нещо щракна. Това не е просто единично щракване, а начин на работа с Ландо, за Ландо, който сега прилагаме и от страната на Оскар. Мисля, че този подход доведе до непрекъснатите подобрения на Ландо“, каза Стела.

Въпреки че изостава с 83 точки от Антонели след проблемния старт на Макларън при новите регулации, Норис се намира на правилната траектория този сезон и вече е вторият фаворит за титлата според букмейкърите. Стела призна, че уикендът на „Зандвоорт“, където Макларън имаше проблеми със сцеплението на задната ос в спринта, не е бил лесен. Той също така отбеляза, че трудностите с гумите на Оскар Пиастри във втория стинт от състезанието остават неразрешен проблем.

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„Сякаш виждам Ландо да става все по-силен с всяко следващо състезание, защото мисля, че на „Зандвоорт“ изобщо не беше уикенд, в който можехме да приемем битката за победа за даденост, особено след като видяхме представянето в спринта. Но ние инвестирахме в опити да разберем къде е възможността от гледна точка на използването на гумите и подобрението на колата.



„Мисля, че и двамата пилоти се подобриха в това отношение, но за съжаление остава въпросителната относно поведението на гумите във втория стинт на Оскар. Така че мисля, че като цяло има положителна траектория и за двамата, но в момента Ландо е способен да извлече максимума от представянето в квалификационен режим.



„Ако се върнем към началото на 2025, това се беше превърнало в известна грижа, която той преодоля. И тогава, когато имате условия, в които колата се плъзга в състезанието и няма много сцепление, мисля, че той е майстор в този тип условия“, обясни Стела.

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Снимки: Gettyimages