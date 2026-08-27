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Антонели може да стане “най-евтиният” шампион

  • 27 авг 2026 | 15:30
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Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели може да се окаже “най-евтиният” световен шампион в най-новата история на шампионата. Причината за това е сравнително ниската заплата на италианеца, който кара за втори пълен сезон за Мерцедес, като през 2025 дебютира за тима на мястото на напусналия Люис Хамилтън.

Според непотвърдена информация, заплатата на Антонели тази година е 2 милиона долара, което е в пъти по-малко от това, което получават големите звезди на спорта Люис Хамилтън, Макс Верстапен, Фернандо Алонсо и настоящият световен шампион Ландо Норис.

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Настоящият договор на Антонели е до края на сезон 2027, като първият му контракт беше само за сезон 2025. Предполага се обаче, че още преди края на този сезон от Мерцедес ще обявят нов договор с Антонели, при това с много по-добри финансови условия.

По непотвърдена информация, другият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел кара за 34 милиона долара заплата плюс 16 милиона потенциални бонуси и премии при победи и титла.

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При Антонели потенциалните бонуси се изчисляват на 12 милиона долар, което означава общо 14 милиона при успешен край на сезона и спечелване на световната титла.

Настоящият световен шампион Ландо Норис кара през шампионския си сезон през 2025 за 20 милиона долара заплата, а отделно бяха бонусите за титлата в края на кампанията.

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Снимки: Gettyimages

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