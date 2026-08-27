Тотнъм отнесе Чарлтън, Савиньо с гол в дебюта си

Тотнъм разгроми втородивизионния Чарлтън с 5:1 в среща от втория кръг на Купата на лигата. Новото попълнение на лондончани влезе в игра в 71-ата минута и 11 минути по-късно отбеляза гол. Това бе първи успех за "шпорите" за този сезон, след като те бяха смачкани от Брентфорд на старта на Висшата лига.

Роберто Де Дзерби не подцени мача и пусна заложи на силен състав, като направи пет промени от предишния мач. Лятното попълнение Матеуш Фернандеш за първи път бе титуляр. Тотнъм имаше проблеми да пробие защитата на съперника през първата част, въпреки че в тима на Чарлтън имаше 10 промени от победата над Уест Хам миналия уикенд. Гостите създадоха две добри положение преди първия гол в мача.

̶S̶a̶v̶i̶n̶h̶o̶ Sávio makes his Tottenham debut off the bench vs. Charlton.



14 minutes later he has his first goal and assist for Spurs 💪 pic.twitter.com/mKiGfNuWZW — B/R Football (@brfootball) August 26, 2026

Малко преди почивката 19-годишният Майки Мур откри резултата, а Доминик Соланке удвои аванса в самия край на полувремето. Резервата Кевин Дансо направи 3:0 в 67-ата минута, след като засече с глава центриране от фал на Фернандеш. Савиньо бе посрещнат с бурни овации при влизането си в игра и не разочарова. Той преодоля двама бранители и се разписа с удар от границата на наказателното поле. Бразилецът участва и в атаката, която доведе до петия гол на Тотнъм, дело на Бен Дейвис. Малко преди края Лойд Джоунс отбеляза почетно попадение за Чарлтън.

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Снимки: Imago