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  3. Поема ли Райконен-младши към академия за млади пилоти и Формула 1?

Поема ли Райконен-младши към академия за млади пилоти и Формула 1?

  • 27 авг 2026 | 16:46
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11-годишният син на Кими Райконен - Робин, може да се присъедини към програма за развитие на пилоти от Формула 1 още преди края на тази година.

Джино Росато, кръстник на Робин и близък приятел на семейството, споделя, че в момента семейството обмисля няколко варианта. Росато е прекарал почти три десетилетия във Ферари, а сега работи като консултант за Ред Бул, което прави спекулациите за възможна дестинация очевидни, въпреки че той отказа да назове конкретен отбор.

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Канадецът намекна, че може да има съобщение преди края на 2026, но подчерта, че решението трябва да се основава на средата, която ще бъде предложена на Робин, а не на комерсиалната привлекателност на името Райконен.

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Робин вече показа обещаващи резултати в картинга. Росато го описва като тих и бърз, със страст към състезанията, която не е наложена от баща му.

Твърди се, че Кими и Минту Райконен възприемат умишлено премерен подход. Росато не очаква Кими да се превърне в родител, който обявява, че детето му е предопределено да бъде следващият велик шампион. Ако Робин загуби интерес или спре да напредва, програмата няма да бъде налагана насила.

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Ако той продължи, пътят ще бъде добре познатият – през академия и в крайна сметка Формула 4, Формула 3 и Формула 2. На 11 години обаче има още много състезания в картинга, преди някоя от тези категории да стане актуална.

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Името ще гарантира, че Робин ще бъде наблюдаван по-внимателно от повечето деца на неговата възраст. Разумното управление на кариерата му сега означава да се гарантира, че вниманието няма да стане по-важно от самото пилотиране.

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Снимки: Imago

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