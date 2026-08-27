Поема ли Райконен-младши към академия за млади пилоти и Формула 1?

11-годишният син на Кими Райконен - Робин, може да се присъедини към програма за развитие на пилоти от Формула 1 още преди края на тази година.

Джино Росато, кръстник на Робин и близък приятел на семейството, споделя, че в момента семейството обмисля няколко варианта. Росато е прекарал почти три десетилетия във Ферари, а сега работи като консултант за Ред Бул, което прави спекулациите за възможна дестинация очевидни, въпреки че той отказа да назове конкретен отбор.

When Robin Raikkonen went P22 to P5 in his international karting championship debut 📈 pic.twitter.com/6KN0PHdwRq — Autosport (@autosport) April 14, 2026

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Канадецът намекна, че може да има съобщение преди края на 2026, но подчерта, че решението трябва да се основава на средата, която ще бъде предложена на Робин, а не на комерсиалната привлекателност на името Райконен.

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Робин вече показа обещаващи резултати в картинга. Росато го описва като тих и бърз, със страст към състезанията, която не е наложена от баща му.

Твърди се, че Кими и Минту Райконен възприемат умишлено премерен подход. Росато не очаква Кими да се превърне в родител, който обявява, че детето му е предопределено да бъде следващият велик шампион. Ако Робин загуби интерес или спре да напредва, програмата няма да бъде налагана насила.

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Ако той продължи, пътят ще бъде добре познатият – през академия и в крайна сметка Формула 4, Формула 3 и Формула 2. На 11 години обаче има още много състезания в картинга, преди някоя от тези категории да стане актуална.

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Името ще гарантира, че Робин ще бъде наблюдаван по-внимателно от повечето деца на неговата възраст. Разумното управление на кариерата му сега означава да се гарантира, че вниманието няма да стане по-важно от самото пилотиране.

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Снимки: Imago