Голямата дъщеря на Кими Райконен също подкара картинг

Изглежда, че поговорката „крушата не пада по-далеч от дървото“ важи с пълна сила за семейството на световния шампион във Формула 1 за 2007 година Кими Райконен.
Както е известно синът на Ледения и неговата съпруга Минту – Робин от години върви по стъпките на своя именит баща и участва в състезания с картинги, в които не се представя никак зле. А днес Минту публикува видео в своя профил в Инстаграм, на което се вижда, че и голямата дъщеря на двойката – 8-годишната Риана също е започнала да кара картинг.
Кими и Минути Райконен имат и втора дъщеря – Грейс, която се роди през лятото на 2023 година. Само времето ще покаже дали и тя ще започне да върви по стъпките на своя баща, или ще избере някое друго поприще.
