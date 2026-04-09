  Голямата дъщеря на Кими Райконен също подкара картинг

Голямата дъщеря на Кими Райконен също подкара картинг

  • 9 апр 2026 | 15:24
Голямата дъщеря на Кими Райконен също подкара картинг

Изглежда, че поговорката „крушата не пада по-далеч от дървото“ важи с пълна сила за семейството на световния шампион във Формула 1 за 2007 година Кими Райконен.

Както е известно синът на Ледения и неговата съпруга Минту – Робин от години върви по стъпките на своя именит баща и участва в състезания с картинги, в които не се представя никак зле. А днес Минту публикува видео в своя профил в Инстаграм, на което се вижда, че и голямата дъщеря на двойката – 8-годишната Риана също е започнала да кара картинг.

Кими и Минути Райконен имат и втора дъщеря – Грейс, която се роди през лятото на 2023 година. Само времето ще покаже дали и тя ще започне да върви по стъпките на своя баща, или ще избере някое друго поприще.

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Трудният сезон на Астън Мартин е сред причините Строл да дебютира в GT състезанията

Трудният сезон на Астън Мартин е сред причините Строл да дебютира в GT състезанията

  • 9 апр 2026 | 15:09
  • 379
  • 0
Николай Грязин стартира рали "Хърватия" с 2-ро място в шейкдауна

Николай Грязин стартира рали "Хърватия" с 2-ро място в шейкдауна

  • 9 апр 2026 | 14:43
  • 642
  • 0
Оливър Солберг с най-добро време в шейкдауна преди рали "Хърватия"

Оливър Солберг с най-добро време в шейкдауна преди рали "Хърватия"

  • 9 апр 2026 | 14:13
  • 285
  • 0
Исак Хаджар посочи един голям плюс на новите правила

Исак Хаджар посочи един голям плюс на новите правила

  • 9 апр 2026 | 14:00
  • 592
  • 0
Алейш Еспаргаро е с четири счупени прешлена след падане на тестове в Малайзия

Алейш Еспаргаро е с четири счупени прешлена след падане на тестове в Малайзия

  • 9 апр 2026 | 13:43
  • 358
  • 0
Най-верният съюзник на Верстапен напуска Ред Бул, за да премине в Макларън

Най-верният съюзник на Верстапен напуска Ред Бул, за да премине в Макларън

  • 9 апр 2026 | 13:14
  • 3069
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Сф) 0:1 Берое, домакините с няколко пропуска

Локо (Сф) 0:1 Берое, домакините с няколко пропуска

  • 9 апр 2026 | 16:21
  • 2943
  • 17
БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

БГ отбор сред световните лидери в развитието на млади таланти - пет наши елитни клуба са в Топ 100

  • 9 апр 2026 | 12:54
  • 11125
  • 14
Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

Последен шанс! След продадените 10 000 места, пуснаха допълнителни билети на ниски цени за мача на Везенков в София

  • 9 апр 2026 | 08:30
  • 10936
  • 8
Левски сменя емблематичния син екип

Левски сменя емблематичния син екип

  • 9 апр 2026 | 09:40
  • 40678
  • 46
Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

Обяснението на главния съдия за неотсъдената дузпа за Барселона

  • 9 апр 2026 | 11:27
  • 23903
  • 40
Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

Левски ще търси добра игра и три точки срещу коварния тим на Арда

  • 9 апр 2026 | 08:00
  • 17663
  • 43