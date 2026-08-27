Николай Върбицалиев: 400 километра за Никола, ще кара още

400 километра навъртя до обедната почивка българският пилот Никола Цолов в първия си тест в автомобил от Формула 1 на пистата “Имола” днес, като изискването да получи суперлиценз за участие в свободна тренировка във Формула 1 е 300 километра без инциденти в рамките на един ден.
“Никола почти не е слизал от колата от сутринта - обясни за Sportal.bg Николай Върбицалиев, който е част от екипа на Никола Цолов. - 400 километра от сутринта до обедната почивка и следобед ще кара още, единственото ограничение ще е физическата му издръжливост, но за момента няма никакви оплаквания, няма болки във врата, всичко е наред. Никола е супер добре подготвен за този тест.
Никола Цолов изпълни голямата си цел в теста на "Имола"
“Почти за всяка серия обиколки на пистата в бокса променят настройките на колата на Никола, за да свиква с командите, с поведение на болида, кара с различни гуми - основно твърди и меки, които са от модела за тестове.
“Важно е, че от тима са доволни от информацията, която получават от Никола, както и от темпото му, представя се в рамките на най-добрите очаквания. Концентриран е и всичко се получава повече от добре.”
Днес Никола Цолов прави важна крачка по пътя към Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages