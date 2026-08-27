Бодуров за Пирин: Да събера 11 човека от махалата, няма да падна с 0:7

Бившият национал и играч на Пирин Николай Бодуров коментира пред "Тема Спорт" с болка случващото се в клуба.

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Николай, как гледаш на случващото се в Пирин и процесите в и около клуба? И въобще има ли процеси, защото орлетата буквално летят в бездната?

– Положението откъм спортно-техническата част и резултати е много, ама много зле. Дано съм лош пророк, но за съжаление Пирин ще изпадне в Трета лига. Финансирането – доколкото знам, момчетата си получават парите редовно, но от спортно естество – трагедия. Аз не помня Пирин да е падал с 0:7 и в Първа лига. Клубът поне в миналото захранваше футбола ни с играчи, за съжаление това вече го няма. Пирин е разпознаваема марка у нас и срещу него се играеше трудно в Благоевград, а сега? Сега в Б група го бият като тъпан, не може да се преброят головете. Това е фрапиращо.

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Още по-фрапиращо е, че никой не поема отговорност. Кой кара влака?

– Не знам! Пълна мъгла, няма никаква яснота. Не е излязъл някой да каже какво се случва, какво ще става занапред. Собственик трябва да е Георги Калпакчиев, треньор все още си е Владислав Вутов. А кой ще носи отговорност, как мислят да я карат? Със сигурност така няма да стане. Сега феновете са ядосани, търси се отговорност и от кмета. Но тя трябва да се иска от президента. Общината дава пари за школата, а новият собственик искаше те да се разпределят от братята Зафирови (б.а. – Адалберт и Мартин Зафирови) и дотам с кмета, той няма отговорност. Той може да пита какво ще става в бъдеще, но е трябвало да го направи, преди клубът да отиде в нови ръце. Отговорността е на собственици, ръководство, треньор. А те бягат от нея. Като бивш играч и благоевградчанин ми е болно от случващото се.

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Пирин стана като слаб футболист, който през полусезон сменя отборите, но само че е лош клуб, който на по 6 месеца си сменя собствеността…

– Така и не дойде някой сериозен, какъвто на всички ни се иска. Не искам да коментирам конкретно новия, но резултатите не са в негова полза. Истина е, че собствениците се сменят по-често от футболистите. Явно Пирин е апетитна хапка, но го взимат и нищо не правят. По този начин и аз мога да съм собственик – идваш, не даваш нищо и после си тръгваш. Как става така, защо не е уредено във футбола ни? Как ще напуснеш след 3 месеца, без да се интересуваш за хората в клуба, които имат семейства… И едва ли не всички отиват на улицата. Защо новите собственици не гарантират бюджета за година напред, пък да си ходят след това, когато им скимне. Така клубът ще е обезпечен и ще може да се намери нов благодетел, защото ще има време за реакция. Но тук го няма, в България сме много далеч от нещата. Тук имаме – всеки е шеф за два дни, а после напуска. И общината се чуди на кого да го даде – просто идва някой и тя му поверява клуба.

Има ли оправия?

– Нещата не само в Пирин, а в българския футбол са „без коментар“. Проблемът е, че два-три отбора имат фенове, чрез които могат да се издържат – Левски, ЦСКА и пловдивските Ботев и Локо… За другите клубове трябва да вадиш пари от джоба си. Но държавата не прави облекчения за такива хора. Вижте какво е дереджето на страната ни – потрес, пълен абсурд – та и в Пирин е още по-голям абсурд. Отбора си го тупат, голям срам, а от клуба дори спряха да публикуват резултатите си. Ръководството да върши промени. Бил съм при доста треньори и повечето от тях правят едно и също, а очакват по-добър резултат. Как да стане така?! 3а мен трябва да си идиот, за да го вършиш! Нали трябва да пипнеш нещо, да смениш. Да, Пирин играе основно с играчи – двама са на 16, двама на 17, а един на 18 години, само Станислав Костов е по-опитен. Това обаче не е оправдание. За 0:7 от Несебър няма такова! Аз ще събера 11 човека от махалата или квартала и няма да паднем така, гарантирам! Ще ги местя, ще ги пренареждам, но няма да загубим с такъв резултат.

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