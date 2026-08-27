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  3. Бодуров за Пирин: Да събера 11 човека от махалата, няма да падна с 0:7

Бодуров за Пирин: Да събера 11 човека от махалата, няма да падна с 0:7

  • 27 авг 2026 | 13:58
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Бодуров за Пирин: Да събера 11 човека от махалата, няма да падна с 0:7

Бившият национал и играч на Пирин Николай Бодуров коментира пред "Тема Спорт" с болка случващото се в клуба.

Разгром край морето: Несебър се подигра с Пирин
Разгром край морето: Несебър се подигра с Пирин

Николай, как гледаш на случващото се в Пирин и процесите в и около клуба? И въобще има ли процеси, защото орлетата буквално летят в бездната?
– Положението откъм спортно-техническата част и резултати е много, ама много зле. Дано съм лош пророк, но за съжаление Пирин ще изпадне в Трета лига. Финансирането – доколкото знам, момчетата си получават парите редовно, но от спортно естество – трагедия. Аз не помня Пирин да е падал с 0:7 и в Първа лига. Клубът поне в миналото захранваше футбола ни с играчи, за съжаление това вече го няма. Пирин е разпознаваема марка у нас и срещу него се играеше трудно в Благоевград, а сега? Сега в Б група го бият като тъпан, не може да се преброят головете. Това е фрапиращо.

Пирин с нов спортен директор
Пирин с нов спортен директор

Още по-фрапиращо е, че никой не поема отговорност. Кой кара влака?
– Не знам! Пълна мъгла, няма никаква яснота. Не е излязъл някой да каже какво се случва, какво ще става занапред. Собственик трябва да е Георги Калпакчиев, треньор все още си е Владислав Вутов. А кой ще носи отговорност, как мислят да я карат? Със сигурност така няма да стане. Сега феновете са ядосани, търси се отговорност и от кмета. Но тя трябва да се иска от президента. Общината дава пари за школата, а новият собственик искаше те да се разпределят от братята Зафирови (б.а. – Адалберт и Мартин Зафирови) и дотам с кмета, той няма отговорност. Той може да пита какво ще става в бъдеще, но е трябвало да го направи, преди клубът да отиде в нови ръце. Отговорността е на собственици, ръководство, треньор. А те бягат от нея. Като бивш играч и благоевградчанин ми е болно от случващото се.

Пирин отстрани вратаря си заради слабо представяне
Пирин отстрани вратаря си заради слабо представяне

Пирин стана като слаб футболист, който през полусезон сменя отборите, но само че е лош клуб, който на по 6 месеца си сменя собствеността…
– Така и не дойде някой сериозен, какъвто на всички ни се иска. Не искам да коментирам конкретно новия, но резултатите не са в негова полза. Истина е, че собствениците се сменят по-често от футболистите. Явно Пирин е апетитна хапка, но го взимат и нищо не правят. По този начин и аз мога да съм собственик – идваш, не даваш нищо и после си тръгваш. Как става така, защо не е уредено във футбола ни? Как ще напуснеш след 3 месеца, без да се интересуваш за хората в клуба, които имат семейства… И едва ли не всички отиват на улицата. Защо новите собственици не гарантират бюджета за година напред, пък да си ходят след това, когато им скимне. Така клубът ще е обезпечен и ще може да се намери нов благодетел, защото ще има време за реакция. Но тук го няма, в България сме много далеч от нещата. Тук имаме – всеки е шеф за два дни, а после напуска. И общината се чуди на кого да го даде – просто идва някой и тя му поверява клуба.

Има ли оправия?
– Нещата не само в Пирин, а в българския футбол са „без коментар“. Проблемът е, че два-три отбора имат фенове, чрез които могат да се издържат – Левски, ЦСКА и пловдивските Ботев и Локо… За другите клубове трябва да вадиш пари от джоба си. Но държавата не прави облекчения за такива хора. Вижте какво е дереджето на страната ни – потрес, пълен абсурд – та и в Пирин е още по-голям абсурд. Отбора си го тупат, голям срам, а от клуба дори спряха да публикуват резултатите си. Ръководството да върши промени. Бил съм при доста треньори и повечето от тях правят едно и също, а очакват по-добър резултат. Как да стане така?! 3а мен трябва да си идиот, за да го вършиш! Нали трябва да пипнеш нещо, да смениш. Да, Пирин играе основно с играчи – двама са на 16, двама на 17, а един на 18 години, само Станислав Костов е по-опитен. Това обаче не е оправдание. За 0:7 от Несебър няма такова! Аз ще събера 11 човека от махалата или квартала и няма да паднем така, гарантирам! Ще ги местя, ще ги пренареждам, но няма да загубим с такъв резултат.

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