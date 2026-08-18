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Левски в битка за голямата мечта на препълнения стадион "Васил Левски" - на живо преди двубоя срещу АЕК
  1. Sportal.bg
  2. Хебър (Пазарджик)
  3. Пирин остава 0 след четири мача

Пирин остава 0 след четири мача

  • 18 авг 2026 | 20:58
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Хебър Пазарджик победи с 3:2 като гост Пирин Благоевград в среща от 4-ия кръг на Втора лига. Така „орлетата“ остават на дъното без точков актив.

Пирин поведе в 20-ата минута, когато Роман Родопски изведе Иво Казаков, който преодоля вратаря. В 34-ата минута Иван Тилев подаде към Редон Роймар, а той върна Хебър в мача с удар в мрежата. В 51-ата минута Мартин Михайлов с хубав удар даде аванс на гостите от Пазарджик. Секунди след този гол Хебър остана с 10 души. Михайлов бе изгонен, след като фаулира Станислав Костов и получи втори жълт картон. В 69-ата минута Хебър стигна до трето попадение. Денислав Александров намери Ивайло Михайлов и той покачи на 3:1. Пирин върна един гол в края чрез Иво Казаков, но за повече нямаше сили.

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