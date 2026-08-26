Пирин с нов спортен директор

​Бившият нападател на Пирин Николай Петрунов пое ролята на спортен директор в благоевградския клуб.

"​С богатия си опит във футбола и дълбоката си връзка с каузата "Пирин", той поема спортно-техническото ръководство с ясната цел да продължи изграждането на стабилен, успешен и силен отбор".

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„Връщането и работата за Пирин винаги са били чест и голяма отговорност. Целите пред нас са ясни — здраво стъпили на земята, с много работа и дух, да върнем клуба там, където му е мястото“, сподели Петрунов при поемането на поста.

​"Добре дошъл отново у дома и успех, Коле!" Гласеше съобщението от Пирин.

Снимка: Фейсбук на Пирин Благоевград.

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