Пирин отстрани вратаря си заради слабо представяне

Пирин излезе с официално становище, с което обяви, че повече няма да разчита на Красимир Костов. Вратарят е отстранен от първия отбор и може да приключи договора си по взаимно съгласие. Ако това не се случи, той ще остане извън игра до приключването на договорните си взаимоотношения с “орлетата”. Причината е незадоволителното представяне на стража.

Треньорът на Пирин: Не заслужавахме да загубим, бяхме по-добрия отбор

Ето какво пишат от Пирин:

ПФК Пирин няма да разчита на Краси Костов

Вратарят може да си търси друг клуб, в противен случай ще остане извън игра до приключване договорните си отношения с орлетата. Поради незадоволително си представяне стражът на Пирин няма да получава доверието на треньорския щаб. Поредицата от грешки в мачовете от началото на сезона, накараха ръководството на Пирин да прибегне до тази мярка, а именно отстраняване на Костов от първия отбор. Ако двете страни стигнат до консенсус, договорът на футболиста ще бъде прекратен по взаимно съгласие. Ръководството води преговори с нов състезател на поста вратар. До края на работния ден ръководството ще подаде жалба срешу съдийската бригада от мача Пирин- Хебър. Серията от грешни отсъждания, ощетили единия отбор, в случая Пирин, накара благоевградския клуб да внесе жалба. Особено фрапиращи бяха отсъжданията на единия страничен рефер, грешки, които видя цялата футболна общественост в ефира на Диема спорт.

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