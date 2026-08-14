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  3. Таланти на Пирин подписаха първи договори с клуба

Таланти на Пирин подписаха първи договори с клуба

  • 14 авг 2026 | 09:31
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Таланти на Пирин подписаха първи договори с клуба

С този ход „орлетата“ продължават да следват една от най-важните си традиции – да развиват и налагат футболисти, преминали през собствената школа. Диманчев и Пецев са поредното доказателство за добрата работа в академията на „Пирин“, която през годините утвърди Благоевград като един от центровете за развитие на млади футболни таланти.

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„Инвестицията в нашите момчета е инвестиция в бъдещето на „Пирин“. Диманчев и Пецев извървяха целия път в школата с гордост, труд и отдаденост, а днес заслужено получават възможност да облекат представителната фланелка. Това е ясен сигнал към всяко дете в Благоевград – трудът в зелено-бялата школа се възнаграждава“, коментира изпълнителният директор на „орлетата“ Георги Калпакчиев.

Георги Диманчев е на 17 години и играе като ляв защитник. Той се отличава с добър поглед върху играта и тактическа зрялост, нетипична за неговата възраст. Прогресът му през последната година го превърна във важна част от плановете за бъдещето на отбора.

Кирил Пецев е на 16 години и играе като крило. Младият футболист впечатлява с експлозивност, борбеност и непримиримост на терена – качества, които отдавна са част от футболната идентичност на „Пирин“.

С привличането на Диманчев и Пецев в първия състав „Пирин“ продължава да залага на собствените си кадри и да дава път на млади, амбициозни и мотивирани футболисти от Благоевград. Двамата юноши са поредният пример, че академията на „орлетата“ остава важна част от бъдещето на клуба.

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