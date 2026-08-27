Ето кога Левски и ЦСКА ще играят за Суперкупата на България

След вчерашното поражение на Левски от АЕК и отпадането на “сините” от Шампионска лига стана официално ясна и датата за провеждането на двубоя за Суперкупата на България. Шампионът Левски и носителят на Купата ЦСКА ще играят един срещу друг на 9 септември.

Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

Припомняме, че преди две седмици БПФЛ определи три дати за мача, като всичко зависеше от това в кой турнир ще играят “сини” и “червените” в Европа. След като Левски отпадна от Шампионската лига, единственият вариант остана 9 септември - датата, която беше предварително заложена при изготвянето на календара за сезон 2026/2027. ЦСКА ще разбере по-късно днес след битката с ОФИ Крит в кой турнир ще играе през есента - Лига Европа или Лига на конференциите. И при двата варианта обаче “червените” няма да бъдат възпрепятствани да изиграят двубоя за Суперкупата.

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