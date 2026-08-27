ЦСКА търси нов отбор на крило

ЦСКА търси нов отбор за колумбийското си крило Алехандро Пиедраита. Червените ще се опитат да преотстъпят в чужбина 23-годишния флангови футболист. От началото на сезона той записа само 3 мача за тима – два в Лига Европа и 1 в efbet Лига.

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Преди първия двубой с ОФИ Крит (0:3) от плейофите в Лига Европа стана ясно, че Пиедраита е отпаднал от групата. Впоследствие се разбра, че той вече дори е без картотека за евротурнирите. Неговото място в разширения състав пред УЕФА зае последното ново попълнение Каталин Иту. Столичани имаха право на една промяна в списъка и се възползваха от нея. Колумбиецът блесна с фамозен гол срещу Славия е началото на пролетта, но това остана само единичен пробляськ.

Пиедраита дойде при червените през зимата и изигра 16 шампионатни срещи плюс две за купата, която ЦСКА спечели. Той бе привлечен от елитния аржентински Химнасия Ла Плата. Играл е още и в Банфилд. Възможно е в близките дни червените да се разделят и поне с още един играч. В същото време се очаква столичани да привлекат две нови попълнения до края на трансферния прозорец. У нас пазарът затваря на 8 септември (вторник).

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