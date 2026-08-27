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Карабах идва за Ето'о

  • 27 авг 2026 | 09:07
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Слушай на живо: ЦСКА - ОФИ Крит

Отстраненият от ЦСКА във втория квалификационен кръг на Лига Европа Карабах идва за Джеймс Ето'о, твърди "Тема Спорт". Човек на азербайджанския клуб ще пристигне в София за реванша на "армейците" с ОФИ Крит тази вечер.

За евентуалния трансфер на камерунския атакуващ халф се заговори именно след мачовете между двата отбора. Тогава след две нулеви ремита "червените" спечелиха при дузпите на "Васил Левски" и елиминираха противник, който миналия сезон направи фурор в ШЛ.

Карабах засилва интереса си към Джеймс Ето'о
Карабах засилва интереса си към Джеймс Ето'о

ЦСКА ще иска за правата на Ето'о около 2.7 милиона евро. 25-годишният полузащитник се присъедини към "армейците" преди две лета с трансфер от Ботев (Пловдив) за 1 млн. евро. Той подписа с "червените" на 2 септември 2024-та. В края на май тази година Ето'о парафира нов контракт с 31-кратните шампиони.

Ето кога ЦСКА може да започни преговори за продажбата на Ето'о
Ето кога ЦСКА може да започни преговори за продажбата на Ето'о

Силните му игри са приковали вниманието и на два елитни турски клуба, които също ще имат представители тази вечер на "Васил Левски". Настоящият договор на камерунския халф е до юни 2029 година. До момента Ето'о е изиграл общо 77 мача за ЦСКА във всички турнири, като е вкарал и 5 гола.

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