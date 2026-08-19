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  3. Карабах засилва интереса си към Джеймс Ето'о

Карабах засилва интереса си към Джеймс Ето'о

  • 19 авг 2026 | 12:15
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Азербайджанският Карабах, който ЦСКА отстрани по пътя си към плейофа на Лига Европа, засилва интереса си към халфа на „червените“ Джеймс Eтo'o. Преди два дни най-голямата медия в страната „Azerisport“ обяви, че камерунецът е основна трансферна цел на Карабах. Припомняме, че Eтo’o пропусна първата среща с азерите, след като получи дисциплинарно наказание от шефовете. Той се е държал непристойно на полувремето на мача със Славия, в който беше заменен на почивката. Във втория мач обаче камерунецът се появи от резервната скамейка, представи се силно и именно той отбеляза последната пета дузпа при отстраняването на азербайджанците.

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Според различни източници в специализирани профили в социалните мрежи, които се занимават с трансфери, шефовете на Карабах вече са отправили официална оферта за Джеймс Eтo’o и сега очакват отговора от ЦСКА. Твърди се, че предложението е за 2 500 000 евро. Сумата на пръв поглед изглежда приемлива и „червените“ може и да кажат „да“.

Очаква се до края на седмицата да има раздвижване по трансфера.

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