Карабах засилва интереса си към Джеймс Ето'о

Азербайджанският Карабах, който ЦСКА отстрани по пътя си към плейофа на Лига Европа, засилва интереса си към халфа на „червените“ Джеймс Eтo'o. Преди два дни най-голямата медия в страната „Azerisport“ обяви, че камерунецът е основна трансферна цел на Карабах. Припомняме, че Eтo’o пропусна първата среща с азерите, след като получи дисциплинарно наказание от шефовете. Той се е държал непристойно на полувремето на мача със Славия, в който беше заменен на почивката. Във втория мач обаче камерунецът се появи от резервната скамейка, представи се силно и именно той отбеляза последната пета дузпа при отстраняването на азербайджанците.
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Според различни източници в специализирани профили в социалните мрежи, които се занимават с трансфери, шефовете на Карабах вече са отправили официална оферта за Джеймс Eтo’o и сега очакват отговора от ЦСКА. Твърди се, че предложението е за 2 500 000 евро. Сумата на пръв поглед изглежда приемлива и „червените“ може и да кажат „да“.
Очаква се до края на седмицата да има раздвижване по трансфера.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google