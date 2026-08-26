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Мармуш получи разрешение за прегледи, трансферът може да достигне 60 милиона паунда

  • 26 авг 2026 | 11:49
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Омар Мармуш е получил разрешение от Манчестър Сити да премине прегледи, след което да финализира трансфера си в Тотнъм. Според Дейвид Орнстийн двата клуба са постигнали окончателна договорка по сделката, която може да достигне 60 милиона паунда. Египтянинът първоначално ще играе под наем при “шпорите”, но те са задължени през следващото лято да го закупят за твърда сума от 50 милиона паунда плюс още 10 под формата на бонуси. Според Орнстийн пет от тях са гарантирани.

Самият Мармуш ще подпише с Тотнъм договор за четири години с опция за удължаване с още 12 месеца. Той е вторият играч на “гражданите”, който лондончани привличат. Вчера двата клуба официално обявиха трансфера на Савиньо, който вече ще се подвизава под името Савио, за 75 милиона паунда плюс 10 милиона паунда.

През миналия сезон Мармуш отбеляза осем гола в 36 мача във всички състезания. Сити го привлече през януари миналата година със сделка на стойност между 70 и 75 милиона евро, сключена с предишния му клуб Айнтрахт (Франкфурт).

Още преди този трансфер Тотнъм похарчи над 300 милиона паунда за Савио, Сандро Тонали, Матеуш Фернандеш и Ян Пол ван Хеке. Анди Робъртсън, Маркос Сенеси и Мартин Дубравка бяха привлечени като свободни агенти.

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Снимки: Imago

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