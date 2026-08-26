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Нико О'Райли бе избран за Най-добър млад играч в Англия

  • 26 авг 2026 | 10:47
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Защитникът на Манчестър Сити Нико О'Райли наследи Морган Роджърс и бе избран за Млад играч на годината за 2026 г. на наградите на Асоциацията на професионалните футболисти (PFA). 21-годишният футболист изтъкна заслугите на бившия си наставник Пеп Гуардиола, който му даде шанс да дебютира за Сити през 2024 г.

„Пеп беше страхотен мениджър. Той ми гласува доверие, за което мога само да бъда благодарен. Помогна ми изключително много както на терена, така и извън него като личност. Ако не беше той, нямаше да бъда в тази позиция в момента. Благодаря му“, заяви О'Райли.

Универсалният футболист допринесе с участие в осем гола (пет попадения) и помогна за осигуряването на девет чисти мрежи в 34 мача в лигата, като отбеляза два пъти и бе избран за Играч на мача при победата на Сити над Арсенал във финала за Купата на лигата.

„Очевидно означава много да получиш признание от футболистите, с които играеш и около които си“, добави той. „Това е огромна награда. Ясно е, че футболистите, които са я печелили преди, са постигнали велики неща.“

Откакто дебютира, О'Райли е спечелил ФА Къп, Къмюнити Шийлд и Купата на лигата.

„Чувството е невероятно“, продължи той. „Дори само да си част от този отбор е огромно и страхотно усещане, но да им помагаш и да помагаш на този отбор да печели трофеи или мачове е невероятно. Разбира се, аз преминах през академията и съм тук през целия си живот, така че това означава още повече.“

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Снимки: Gettyimages

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