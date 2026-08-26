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ЦСКА поздрави Ебонг

  • 26 авг 2026 | 10:23
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ЦСКА поздрави Ебонг
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ЦСКА излезе с поздравително съобщение за беларуския халф Макс Ебонг, който навършва 27 години днес.

"Полузащитникът на ЦСКА Макс Ебонг празнува 27-ия си рожден ден днес. Той е роден през 1999 г. във Витебкс, Беларус. Стартира футболния си път в школата на Шахтьор (Солигорск), а на 19-годишна възраст дебютира за мъжкия отбор на клуба. През 2020 г. преминава в Астана, където записва общо 177 двубоя, отбелязва 11 гола и дава 26 асистенции.

Ебонг има 54 мача и пет гола за националния отбор на Беларус. През декември 2025 г. е привлечен в ЦСКА и до момента изигра 29 мача, в които вкара 5 попадения с червената фланелка. Носител на Купата на България за 2026 г. ЦСКА желае на Макс Ебонг много здраве, успехи и трофеи с армейския тим!", написаха "червените".

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