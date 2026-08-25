ЦСКА организира Армейски следобед преди битката с ОФИ Крит

ЦСКА обяви, че организира Армейски следобед преди двубоя с ОФИ Крит. Двата тима се изправят един срещу друг в четвъртък (27 август) от 21:00 часа, а от 18:00 до 20:30 феновете ще могат да се насладят на различни игри, награди и изненади пред сектор В на Националния стадион “Васил Левски”.

Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

Ето какво пишат от ЦСКА:

Армейският следобед се завръща за още една европейска вечер!

Този четвъртък пред сектор В на Националния стадион „Васил Левски“ отново ще се съберем заедно, за да дадем старт на големия ден преди реванша с ОФИ Крит от плейофите на Лига Европа.

От 18:00 до 20:30 ч. ви очакват игри, награди, изненади и много настроение за малки и големи. Ще имате възможност и да се срещнете с футболист от представителния отбор на ЦСКА за снимки и автографи.

На място ще бъде и мобилният магазин на клуба с подбрани армейски артикули и специални предложения.

В деня на мача пунктът за Фен регистрация, който се намира непосредствено до Армейския следобед, ще работи с удължено работно време - от 10:00 до 21:00 ч.

Елате по-рано на стадиона, вземете със себе си семейството и приятелите и нека превърнем часовете преди мача в част от голямата европейска емоция!

Армейският следобед започва в 18:00 ч.

След това всички заедно към трибуните.

Само ЦСКА!

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