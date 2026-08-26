Сектор "Г" обяви часа на сбора преди двубоя с ОФИ

Слушай на живо: ЦСКА - ОФИ Крит

Привържениците на ЦСКА се събират утре в 17:30 часа на "Иван Асен II" в центъра на София. По-късно армейските фенове ще се отправят оттам към Националния стадион "Васил Левски", където червеният отбор приема ОФИ Крит в реванш от плейофите за Лига Европа.

Спряган за ЦСКА ще рита в перлата на Турската ривиера

"Армейци, утре се събираме след 17:30 часа на Иван Асен, а малко по-късно ще потеглим заедно към Националния стадион. Очакваме всички вас и нека спечелим и този път! Ние вярваме - повярвайте и вие!САМО ЦСКА!", написаха от Северната трибуна.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google