Сектор "Г" публикува снимка на Бадема и написа: Питайте Блекбърн

Слушай на живо: ЦСКА - ОФИ Крит

Организираните привърженици на ЦСКА излязоха с публикация на страницата "Трибуна Сектор Г" във "Фейсбук". Феновете на армейците показаха, че вярват, че отборът на Христо Янев може да заличи пасива от три гола срещу ОФИ Крит в плейофите на Лига Европа.

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От Северната трибуна припомниха паметния двубой на ЦСКА срещу Блекбърн, когато футболистите на Стойчо Младенов губеха с 0:3, но за половин час достигнаха до 3:3 срещу представителите на Премиър лийг. В тази среща Емил Гъргоров реализира две от попаденията в английската врата.

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"Три гола за едно полувреме? Питайте "Блекбърн"... Всички на мача! До последен дъх и с цялото сърце!", написаха от сектор "Г" под снимка на Бадема.

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