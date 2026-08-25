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  3. Сектор "Г" публикува снимка на Бадема и написа: Питайте Блекбърн

Сектор "Г" публикува снимка на Бадема и написа: Питайте Блекбърн

  • 25 авг 2026 | 17:19
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Сектор "Г" публикува снимка на Бадема и написа: Питайте Блекбърн
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Слушай на живо: ЦСКА - ОФИ Крит

Организираните привърженици на ЦСКА излязоха с публикация на страницата "Трибуна Сектор Г" във "Фейсбук". Феновете на армейците показаха, че вярват, че отборът на Христо Янев може да заличи пасива от три гола срещу ОФИ Крит в плейофите на Лига Европа.

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От Северната трибуна припомниха паметния двубой на ЦСКА срещу Блекбърн, когато футболистите на Стойчо Младенов губеха с 0:3, но за половин час достигнаха до 3:3 срещу представителите на Премиър лийг. В тази среща Емил Гъргоров реализира две от попаденията в английската врата.

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"Три гола за едно полувреме? Питайте "Блекбърн"... Всички на мача! До последен дъх и с цялото сърце!", написаха от сектор "Г" под снимка на Бадема.

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