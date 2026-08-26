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Спряган за ЦСКА ще рита в перлата на Турската ривиера

  • 26 авг 2026 | 10:34
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Спряган за ЦСКА ще рита в перлата на Турската ривиера
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ЦСКА се размина с трансферната си цел – полузащитника Емре Демир от Фенербахче, след като 22-годишният футболист премина в Аланияспор. Младият талант подписа тригодишен договор с амбицията да възроди кариерата си.

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Президентът на клуба от Алания Хасан Чавушоолу, изрази увереността си, че Аланияспор е правилното място за младия играч да разгърне отново потенциала си. Той припомни силния старт на кариерата на Демир. През миналия сезон 22-годишният футболист игра за Сакарияспор, където записа 32 мача и пет гола.

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