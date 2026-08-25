Джордж Ръсел: Ландо Норис е специалист на писти като „Зандвоорт“

Джордж Ръсел заяви, че Ландо Норис „винаги е бил нещо като специалист“ на писти с дълги завои и високо износване на гумите. Поради тази причина той не е изненадан от двете поредни победи на пилота на Макларън във Формула 1 в Унгария и Нидерландия.

Действащият световен шампион във Формула 1 Норис спечели полпозишън и победа както на „Хунгароринг“, така и на „Зандвоорт“ преди и след лятната пауза – развитие, съчетано със значителен пакет от подобрения на Макларън.

First Kimi then Lewis...



Precision passing from Lando propelled him to the front 💪#F1 #DutchGP pic.twitter.com/iIQveikrjM — Formula 1 (@F1) August 23, 2026

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Въпреки това Ръсел посочи Норис като пилот, който винаги е показвал силни резултати на писти като „Хунгароринг“ и „Зандворт“, предвид сходните им характеристики с дълги завои и високо износване на гумите.

„Не мисля, че е голяма изненада за нас да видим колко конкурентоспособен беше Ландо този уикенд, като се има предвид, че той спечели в Будапеща“, каза Ръсел, след като завърши трети в Гран При на Нидерландия.

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„Това е много подобна писта с дългите завои, високото износване на гумите и стратегията с две спирания, така че има много прилики между двете трасета. Мисля, че това може да продължи и в следващите две-три състезания, докато не започнем да внасяме повече подобрения в колата, и стискам палци нашите конкуренти да не го правят.“

Следващото състезание е на „Монца“, която, макар и да има няколко дълги завоя, е предимно писта, характеризираща се с дълги прави, зони на тежко спиране и нискоскоростни шикани.

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Въпреки че проблемът с батерията на двигателя и възстановяването на енергия във Формула 1 вероятно ще бъде изложен на най-голямо изпитание на „Монца“ и ще доминира в разговорите, Ръсел очаква Мерцедес да се представи по-добре на италианската писта предвид доброто представяне на отбора на места като Шанхай, Монреал и "Силвърстоун" досега през годината.

„Мисля, че ще бъдем малко по-конкурентоспособни там - каза Ръсел за „Монца“. - Въпреки това вярвам, че Ферари подготвят подобрение на двигателя, а истината е, че просто не знаем.“

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„Но вярвам, че тези писти с високо износване на гумите наистина пасват много добре на Макларън, и особено на Ландо. Той винаги е бил нещо като специалист в тези условия. Видяхме го и миналата година.“

„Монца" може да е малко по-различна, но мисля, че в момента те са отборът, който трябва да бъде победен.“

Съотборникът на Ръсел, Андреа Кими Антонели, ще изтърпи наказание със старт от дъното на решетката в домашното си състезание на „Монца“ заради пълна смяна на задвижващата система на Мерцедес, която надхвърля разрешената му бройка компоненти.

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Снимки: Gettyimages