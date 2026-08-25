Лиам Лоусън ще кара и на “Монца” за Ред Бул?

Лиам Лоусън ще се подготвя с Ред Бул за Гран При на Италия на “Монца” в началото на септември, съобщиха медии в Нидерландия и Италия. Лоусън смени Исак Хаджар, който е със счупена ръка, за Гран При на Нидерландия и тъй като не се знае кога точно французинът ще се завърне на пистата, Лиам може да кара и на “Монца”.

Преди състезателния уикенд от Ред Бул обясниха, че планът е Хаджар да пропусне само състезанието на “Зандвоорт”, но още тази седмица се чакат нови прегледи при лекарите и изследвания, като след това трябва да бъде решено дали Исак е възстановен за Италия.

"Oh that's why!"



The top three react to a dramatic race at Zandvoort 😳#F1 #DutchGP pic.twitter.com/if5OG7s83g — Formula 1 (@F1) August 24, 2026

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В Нидерландия Исак, който се е контузил някъде седмица преди петъчната тренировка на “Зандвоорт”, заяви, че вече се чувства по-добре и изрази оптимизъм, че ще се върне бързо в колата.

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Реалистично погледнато, краят на тази седмица е крайният срок, в който в Ред Бул трябва да решат дали ще използват отново Лоусън, както и дали Юни Цунода ще получи още един старт с Рейсинг Булс. Вече се чуха гласове, че в Милтън Кийнс няма смисъл да форсират завръщането на французина на пистата с риск той да не е напълно възстановен.

Лоусън финишира 7-и в Гран При на Нидерландия в неделя, след като лидерът на тима Макс Верстапен отпадна заради катастрофа в края на първата обиколка.

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Снимки: Gettyimages