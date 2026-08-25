Оскар Пиастри е озадачен от липсата на скорост спрямо Ландо Норис през 2026

Оскар Пиастри се чуди защо изпитва трудности да извлече максимума от болида на Макларън във Формула 1 в сравнение със съотборника си Ландо Норис.

Действащият световен шампион спечели последните две състезания за голямата награда – в Будапеща и Зандвоорт – тръгвайки от полпозишън благодарение на сериозно подобрения болид MCL40. В същото време Пиастри записа едно отпадане и едно шесто място.

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Това остави Норис на четвърто място в класирането, с 55 точки пред седмия Пиастри. Австралиецът изостава от съотборника си и в директния сблъсък в квалификациите с 13 на 4 (включително спринтовите състезания) през тази година.

Така австралиецът определено е в ролята на втори пилот и е без подиум от Маями през май, а последната му победа датира от Зандвоорт миналия август, когато изглеждаше като бъдещ шампион.

„За съжаление, това не е първото състезание, в което просто нямахме скорост - заяви Пиастри в неделя. - Ландо току-що спечели състезанието със значителна преднина, така че мисля, че колата е в добро състояние. Тя беше бърза през последните два уикенда. Смятам, че тези две писти пасват добре на болида. Просто по някаква причина не успях да извлека скоростта от него.“

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Трудностите на Пиастри през 2026 г. не бива да са твърде изненадващи, тъй като сега той трябва да се справя с болид с по-ниско сцепление поради намалените нива на притискаща сила според новите правила.

Именно в условия на ниско сцепление 25-годишният пилот изпитва известни затруднения, както се видя в края на миналия сезон, когато битката му за титлата се срина на писти като Баку, Сингапур и Мексико Сити.

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Така че на него му се наложи да се адаптира повече от повечето пилоти. И въпреки че все още има проблясъци на потенциала му, като например първите места в спринтовата квалификация 2 и квалификация 1 в Зандвоорт, други успяха да намерят предимство, когато е най-важно.

„В стила на пилотиране очевидно трябва да има нещо - каза Пиастри, попитан къде изостава спрямо Норис този сезон. - Мисля, че в квалификацията този уикенд се чувствах много по-комфортно и в първата и втората част бях в битката. Добре, в третата част не успях да извлека максимума, но бях там."

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Австралиецът се класира четвърти, на 0,142 секунди от Норис и съответно на 0,040 и 0,009 секунди зад дуото на Мерцедес – Джордж Ръсел и Кими Антонели.

„В състезанието обаче историята беше съвсем различна - добави Пиастри. - Така че, да, мисля, че това е най-голямата разлика.“

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В неделното състезание Пиастри изпревари Ръсел за третото място на завой 7 в третата обиколка, преди да се върне на четвърта позиция в 19-ата обиколка поради бавен питстоп от 5,4 секунди.

Оттам нататък Пиастри просто нямаше скорост и беше изпреварен и от дуото на Ферари – Шарл Льоклер и Люис Хамилтън, като в крайна сметка завърши на 32 секунди зад Норис.

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"Когато шефът на Макларън Андреа Стела беше помолен да обясни проблемите на Пиастри, италианецът каза: „Не мисля, че има нещо общо с някакъв психологически аспект – това е чисто технически въпрос. Този уикенд всъщност видяхме Оскар да постига конкурентни времена на обиколка и мисля, че в състезанието имаше два фактора, които му повлияха. Единият беше фактът, и това е отговорност на отбора, че когато влязохме в бокса, за да покрием Ръсел, всъщност загубихме позицията от него заради бавен питстоп и това зависи от отбора.

"След това, във втория стинт с твърди гуми, не успяхме да ги загреем. Те останаха постоянно в режим на много, много ниско сцепление, което не видяхме в първия стинт. Така че има няколко неща, по които трябва да работим. Но бих добавил също, че се намираме във фаза на Формула 1, в която имаме поне три отбора в рамките на една десета от секундата. Веднага щом нещата не са оптимизирани, може да имате много значителна загуба на позиции. Така че, ако не си оптимизиран, сега си шести. Много е брутално от тази гледна точка, така че мисля, че просто трябва да продължим да работим с Оскар по всички възможности и съм доволен от подобренията, които видях през този уикенд.“

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Снимки: Gettyimages