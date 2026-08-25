В Ред Бул отчетоха отстъпление при подновяването на сезона

Лоран Мекис си е поставил за цел „прегрупиране“ в Ред Бул след разочароващото представяне на тима в Гран При на Нидерландия. Той призна, че базираният в Милтън Кийнс отбор е направил „крачка назад“ по време на лятната пауза във Формула 1.

В допълнение на плашещия инцидент на Макс Верстапен в първата обиколка на Зандворт, шесткратният шампион при конструкторите записа слаб уикенд. Единственият светъл лъч беше Лиъм Лоусън, който се представи силно, замествайки контузения Исак Хаджар.

"Oh that's why!"



The top three react to a dramatic race at Zandvoort 😳#F1 #DutchGP pic.twitter.com/if5OG7s83g — Formula 1 (@F1) August 24, 2026

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Четирикратният световен шампион във Формула 1 успя да се класира едва шести в спринта, преди да заеме седма позиция на старта за основното състезание, което за него приключи преждевременно след споменатия инцидент. Мекис изрази облекчение, че пилотът е невредим.

„Труден уикенд в Зандвоорт - заяви шефът на Ред Бул след надпреварата от 72 обиколки. - „На първо място, най-важното е, че Макс е добре. Беше доста сериозен удар и всички се радваме да видим, че той излезе от колата невредим. Това е най-значимото.“

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Оценявайки темпото на болида RB22, Мекис призна, че отборът „няма къде да се скрие“ след слабото си представяне.

Той обаче побърза да отбележи, че Ред Бул не е имал възможността да види Верстапен в пълно състезателно темпо в неделя, което също така е попречило на Лоусън да има истински ориентир, по който да бъде оценен.

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Преди керванът да се отправи към Гран При на Италия, Мекис иска отборът му да намери отговори, които да обяснят ситуацията в Северна Холандия.

„По отношение на представянето, няма къде да се скрием. Беше много труден уикенд - добави французинът. - Изглежда, че направихме крачка назад в сравнение с това къде бяхме преди лятната пауза.

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„Разбира се, никога няма да разберем какво щеше да бъде истинското темпо на колата в състезанието с Макс, но е справедливо да се каже, че сесия след сесия изглеждаше по-трудно, отколкото в Будапеща, "Спа" или Австрия. Така че ни предстои тежка работа, за да се прегрупираме и да видим дали просто конкуренцията е свършила по-добра работа от нас с подобренията по колата, или нещо ни е ограничило повече, отколкото трябваше в Зандвоорт.“

„Това ще бъде нашата задача през следващите две седмици, преди да отвърнем на удара на "Монца".

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Снимки: Gettyimages