Волф за връщането на Норис в челото: И Макс не стана шампион

Тото Волф заяви, че все още не е прекалено притеснен от възхода на Ландо Норис в световния шампионат. След втората поредна победа на пилота на Макларън в Зандворт, на шефа на Мерцедес му бе припомнено за обрата, който Макс Верстапен направи миналата година от още по-голям пасив. Волф отвърна незабавно: „Макс не спечели шампионата.“ Но пък Норис взе първата си световна титла.

Със своята победа в Гран При на Нидерландия Норис отново набра скорост в шампионата. Разликата, която сега трябва да навакса, е по-малка от дефицита, който Верстапен имаше след "Зандвоорт" миналата година, след което нидерландецът почти успя да осъществи впечатляващ обрат през втората половина на сезона.

Buon Compleanno, Kimi! 🥳🙌



Wishing the happiest of birthdays to Kimi Antonelli 🎉#F1 pic.twitter.com/d8SWc19jvU — Formula 1 (@F1) August 25, 2026

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Представянето на Макларън не е причина Мерцедес внезапно да преразгледа съществуващата си програма за развитие. Волф също е попитан дали неговият отбор може би е похарчил твърде агресивно пари по-рано през сезона, което сега оставя по-малко възможности.

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След това Волф посочи главно проблемите с надеждността, които са коствали точки на Мерцедес през целия сезон. Без тези проблеми изходната позиция в шампионата би изглеждала по-различно, казва той.

„В това отношение имахме много голям проблем. Оставихме петдесет или сто точки на масата поради проблеми с надеждността. Те щяха да ни дадат малка преднина или поне малко по-голяма преднина, отколкото имаме сега. Освен това, ние просто ще продължим да изпълняваме това, което беше планът и какво означава нашата финансова реалност за нас.“

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Снимки: Gettyimages