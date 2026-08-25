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ЦСКА почете паметта на голяма червена легенда

  • 25 авг 2026 | 12:13
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ЦСКА почете паметта на голяма червена легенда
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ЦСКА почете паметта на една от големите легенди на армейския клуб - Кирил Ракаров. Той е 11-кратен шампион с "червените" и e капитан на България в първия ни мач на световно първенство - в Чили през 1962 г.

"Днес отбелязваме 20 години без един от най-титулуваните и обичани футболисти на ЦСКА – легендарния Кирил Ракаров. Бранителят носи червената фланелка между 1951 и 1964 г. и за този период печели цели 11 шампионски титли на България. Част е от великия отбор на Крум Милев, който се превръща в абсолютен хегемон по футболните терени у нас.

Ракаров е и 5-кратен носител на Купата на Съветската армия, както и четвъртфиналист за КЕШ през 1957 г. Бронзов медалист с олимпийския отбор на България от Игрите в Мелбърн през 1956 г. Извежда националния отбор с капитанската лента в първия му двубой на световно първенство в Чили през 1962 г. Напуска ни на 25 август 2006 г., но споменът за него ще живее вечно в нашите сърца! Поклон пред паметта му!", написаха "червените".

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