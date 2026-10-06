Локо (Сф) с важно решение за билетите за мачовете в "Надежда"

Ръководството на Локомотив (София) реши, че билетите за срещата с Локомотив (Пловдив), както и за всички останали домакински мачове до края на сезона, ще бъдат на цена от 10 евро. Входът ще бъде свободен за хора в пенсионна възраст (жени над 63 г. и мъже над 65 г.) срещу представяне на документ за самоличност.

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Същото важи и за деца до 14 години, които ще могат да влизат безплатно с придружител и съответната декларация. Дербито с пловдивското Локо е тази събота (10 октомври) от 17:30 ч., а билетите вече са в онлайн продажба.

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