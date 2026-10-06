Полски вратар кара проби в Дунав

Полски вратар кара проби в Дунав, но на този етап "драконите" пазят името му в тайна. Въпросният страж ще продължи с тренировките в опит да впечатли треньора Георги Чиликов и помощниците му.

Дунав привлече халф

По време на паузата русенци изиграха контрола с втория тим на Лудогорец. Проверката завърши 1:1. Дунав поведе през първото полувреме с гол на Джордан Сейнт-Луис, който получи пас в дълбочина, надбяга защитата и технично прати топката в долния ляв ъгъл. Домакините изравниха в края на мача с попадение на Димитър Маринов. Под рамката пък бе именно полякът.

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