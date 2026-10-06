Любо Пенев гласи нов за титуляр срещу Локомотив (Пд)

Любослав Пенев гласи няколко рокади за предстоящото железничарско дерби с Локомотив (Пловдив). Столичното Локо приема "черно-белите" в събота от 17:30 часа на стадиона в квартал "Надежда".

Една от промените се очаква да настъпи на левия фланг на защитата, където Ангел Лясков може да отстъпи мястото си на новото попълнение Давид Огага, съобщава "Тема Спорт". 24-годишният нигериец се сдоби с картотека и ще попадне в групата за мача със "смърфовете".

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Африканският бранител впечатли по време на контролата с Раднички (Ниш), спечелена от "червено-черните" с 4:1. Същото се отнася и за друг от новите - Катулонди Кати. Нападателят обаче може да остане на резервната скамейка и да бъде използван като жокер. Причината е, че Анте Аралица се завърна в игра и това започна да дава ефект.

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Преди паузата за националните отбори столичните "железничари" постигнаха първата си победа през сезона. Локо (София) се наложи с 1:0 над Спартак (Варна) на "Коритото" след автогол на Ангел Грънчов. Силен мач тогава направи и крилото Адил Тоуи, който също е гласен за титуляр срещу Локо (Пловдив).

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