Бусато си намери нов отбор

Бившият вратар на ЦСКА Густаво Бусато има нов отбор. 35-годишният страж подсили редиците на втородивизионния бразилски Куяба. Тимът се намира на 12-о място във временното класиране на бразилската Серия Б. До момента Бусато бе част от третовизионния Кашиас до Сул.

"Вратарят пристига, за да запълни празнината, оставена от Марсело Карне, който получи сериозна контузия и няма да играе отново през 2026 г. Карне скъса адукторното сухожилие на десния си крак по време на победата с 3:1 над Сеара в Серия Б. Вратарят ще се нуждае от операция и първоначално се очаква да отсъства от четири до пет месеца. За да запълни празнината, Куяба разчита на опита на Густаво Бусато. На 35 години и висок 1,89 м, вратарят е играл в бразилски и международен футбол, включително в ЦСКА София в България и Кашиас, последния му клуб. Сега Бусато пристига с мисията да поеме вратата в решаващ момент от сезона, като Дурадо се бори да се доближи до G-6 на Серия Б", пишат от клуба при обяваването трансфера на Бусато.

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