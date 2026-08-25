Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Треньорът на АЕК Марко Николич с официална пресконференция преди сблъсъка с Левски
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Бусато си намери нов отбор

Бусато си намери нов отбор

  • 25 авг 2026 | 15:54
  • 1494
  • 2
Бусато си намери нов отбор

Бившият вратар на ЦСКА Густаво Бусато има нов отбор. 35-годишният страж подсили редиците на втородивизионния бразилски Куяба. Тимът се намира на 12-о място във временното класиране на бразилската Серия Б. До момента Бусато бе част от третовизионния Кашиас до Сул.

"Вратарят пристига, за да запълни празнината, оставена от Марсело Карне, който получи сериозна контузия и няма да играе отново през 2026 г. Карне скъса адукторното сухожилие на десния си крак по време на победата с 3:1 над Сеара в Серия Б. Вратарят ще се нуждае от операция и първоначално се очаква да отсъства от четири до пет месеца. За да запълни празнината, Куяба разчита на опита на Густаво Бусато. На 35 години и висок 1,89 м, вратарят е играл в бразилски и международен футбол, включително в ЦСКА София в България и Кашиас, последния му клуб. Сега Бусато пристига с мисията да поеме вратата в решаващ момент от сезона, като Дурадо се бори да се доближи до G-6 на Серия Б", пишат от клуба при обяваването трансфера на Бусато.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Марко Николич говори преди битката с Левски

Марко Николич говори преди битката с Левски

  • 25 авг 2026 | 16:59
  • 2200
  • 1
Раян Димитров донесе победата на Лудогорец срещу Ботев Пловдив в U16

Раян Димитров донесе победата на Лудогорец срещу Ботев Пловдив в U16

  • 25 авг 2026 | 15:48
  • 739
  • 0
Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 15:28
  • 43899
  • 119
Септември обърна Локомотив Пловдив в U16 с три гола след почивката

Септември обърна Локомотив Пловдив в U16 с три гола след почивката

  • 25 авг 2026 | 15:22
  • 367
  • 0
Левски с важна информация за феновете на "сините" в Атина

Левски с важна информация за феновете на "сините" в Атина

  • 25 авг 2026 | 15:21
  • 3654
  • 7
Черно море постигна убедителна победа над Етър при U16

Черно море постигна убедителна победа над Етър при U16

  • 25 авг 2026 | 14:57
  • 388
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 15:28
  • 43899
  • 119
Марко Николич говори преди битката с Левски

Марко Николич говори преди битката с Левски

  • 25 авг 2026 | 16:59
  • 2200
  • 1
Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

  • 25 авг 2026 | 12:20
  • 29823
  • 88
Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

  • 25 авг 2026 | 13:05
  • 23914
  • 51
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 19317
  • 89
Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

  • 25 авг 2026 | 07:49
  • 23210
  • 7