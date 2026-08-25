Хамилтън се извини за изригването си по радиото

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън се извини публично на Ферари и на феновете на отбора за своите изблици по радиото по време на Гран при на Нидерландия, като обясни, че разочарованието му е произтекло от решимостта му да осигури силен резултат за Скудерията.

Британецът показа раздразнението си по време на състезанието, след като многократно настояваше от бокса на Ферари да му наредят да изпревари съотборника си, тъй като двамата пилоти бяха с различни стратегии в този етап. Няколкото обиколки, прекарани зад съотборника му, в крайна сметка костваха на Хамилтън ценно време, което се оказа решаващо в битката му с Джордж Ръсел за последното място на подиума.

Lewis Hamilton takes responsibility for his radio messages during the Dutch Grand Prix, via instagram:



“A tough weekend, but we leave with valuable points for the team and signs that we're moving in the right direction.”



“I'm incredibly proud of everyone back at the factory who… pic.twitter.com/ik8A9W8rTG — deni (@fiagirly) August 24, 2026

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В публикация в социалните мрежи седемкратният световен шампион направи равносметка на трудния уикенд за Ферари, но остана окуражен от напредъка на отбора. Макар да призна, че Ферари все още има работа за вършене, особено по отношение на скоростта в една обиколка, Хамилтън вярва, че тимът се движи в правилната посока.

„Труден уикенд, но си тръгваме с ценни точки за отбора и знаци, че се движим в правилната посока. Невероятно съм горд с всички във фабриката, които продължават да носят подобрения, да намират скорост и да ни тласкат напред. Благодаря на отбора на пистата. Отдадеността и усилията никога не остават незабелязани. Все още имаме работа за вършене, особено в една обиколка, но ще продължим да работим, да се учим и да се подобряваме заедно.“

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След това той коментира изказванията си по радиото и пред телевизията от уикенда, признавайки, че разочарованието му е надделяло в разгара на момента. Хамилтън пое отговорност за реакцията си и призна, че е можел да подходи към ситуацията по различен начин, като същевременно обясни, че емоциите му са породени от силната му вяра във Ферари и решимостта му да помогне на отбора да успее.

„Прослушах някои от коментарите си по радиото и телевизията. В разгара на момента разочарованието може да излезе наяве, особено когато си толкова отдаден, колкото съм аз. Но това не беше най-добрата версия на мен. Поемам отговорност за това и ще бъда по-добър. Тази страст идва от вярата в този отбор, в хората в него и в това, което градим заедно. Посоката е ясна. Вярата е налице. И битката все още продължава. Благодаря ви, че сте с нас и с мен. Ще продължим да градим, да настояваме и да се борим. Идваме", завърши Хамилтън.

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Въпреки видимото си раздразнение по радиото, оценката на Хамилтън след състезанието беше по-премерена. Пилотът на Ферари се съсредоточи върху окуражаващите аспекти от уикенда, като изтъкна изпълнението на отбора и направените стъпки напред с болида, като същевременно даде да се разбере, че все още има какво да се желае по отношение на представянето, особено що се отнася до скоростта на правите.

Самото състезание обаче остави у Хамилтън усещане за пропусната възможност. Трафикът в решаващ етап му попречи да се възползва максимално от темпото си и според него изигра роля в това да остане извън борбата за подиума. Това се добави към поредица от уикенди, в които Ферари не винаги успява да се възползва напълно от потенциала си.

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Въпреки това Хамилтън остава уверен в проекта и вярва, че Ферари има основите да се бори за шампионската титла. Сега той е съсредоточен върху това да помогне на отбора да продължи развитието си и да превърне скорошния си напредък в истинско предизвикателство за титлата.

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Снимки: Gettyimages