Нико Розберг: Макс извади късмет при катастрофата, можеше да завърши много зле

Макс Верстапен е имал късмет, че не е бил ударен от друг пилот след катастрофата му в първата обиколка на „Зандворт“, подчерта Нико Розберг.

Световният шампион във Формула 1 за 2016 анализира драматичния инцидент на Верстапен в началото на Гран при на Нидерландия, като предупреди, че четирикратният шампион е избегнал много по-лош развой, след като болидът му се върна на пистата и на пътя на останалите пилоти.

"Oh that's why!"



The top three react to a dramatic race at Zandvoort 😳#F1 #DutchGP pic.twitter.com/if5OG7s83g — Formula 1 (@F1) August 24, 2026

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Домашното състезание на нидерландеца на „Зандворт“, което е последното за пистата в обозримо бъдеще, за него продължи едва една обиколка.

Макс вървеше седми, като запази позицията си на старта, той загуби контрол на последния вираж на все още влажната, но изсъхваща писта.

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Със сликове 28-годишният пилот докосна мокър участък от вътрешната страна на завоя, подаде твърде много газ и се завъртя с висока скорост към външната бетонна стена.

Ударът беше тежък. Поне едно колело се откъсна, дясното окачване беше унищожено, а повреденият RB22 се плъзна обратно на състезателната линия, което принуди Пиер Гасли да предприеме маневра за избягване, докато останалата част от колоната пристигаше. Веднага беше показан червен флаг. Верстапен излезе невредим, като каза на отбора си по радиото, че е добре, преди да се извини.

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„Първо, там е мокро. Мокро, сухо; смесица от всичко. Невероятно трудно е да се кара със сликове през този бърз завой, когато е мокро - коментира Розберг за Sky Sports F1. - Това е най-трудното нещо на света.“

„Макс очевидно е по-навътре от всички останали и когато погледнете по-отблизо, изглежда, че сухата ивица е изместена на около 50 сантиметра от вътрешната страна.“

„Мисля, че просто подаде малко повече газ и си отиде. Той е най-великият пилот, един от най-великите за всички времена, което просто показва колко е трудно в тези условия. Вероятно това беше грешка на Макс.“

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Верстапен пое отговорност за инцидента, като заяви, че условията просто са го изненадали. Той призна, че е подал газ твърде рано, описвайки го като „типична пилотска грешка“ при коварни смесени условия. Той също така отбеляза колко голям късмет е имал, че колите зад него са успели да избегнат повредения му автомобил.

Катастрофата завърши един изключително разочароващ уикенд за Верстапен и Ред Бул. RB22 нямаше темпо през цялото време, като Верстапен завърши едва шести в спринта и никога не изглеждаше като реален претендент. Той се бореше с грип и не успя да се класира по-добре от седмо място на стартовата решетка за основното състезание, на почти половин секунда от времето на Ландо Норис за полпозишън.

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Пилотът на Макларън спечели състезанието с лекота, като завърши с над 11 секунди преднина пред Андреа Кими Антонели на второ място, а Джордж Ръсел допълни подиума. Единствените точки за Ред Бул от неделното състезание дойдоха от впечатляващото представяне на заместника Лиам Лоусън, който завърши седми.

„Беше огромно разочарование, защото всички бяха там, за да го подкрепят, а той отпадна от състезанието толкова рано - добави Розберг за Верстапен след надпреварата. - Но това бяха условията. Казвахме, че е просто невероятно трудно в тези условия, особено със сликове, да се прецени границата на сцеплението, така че дори най-великият в момента, най-великият пилот тук, претърпя тежка катастрофа.“

„И както каза Макс, наистина извадихме късмет, защото ако се завърти и остане в средата на пистата, а цялата колона идва с пълна скорост, това може да се превърне в масов сблъсък с много коли, които се удрят в него, и това можеше да има много лош изход. Така че той дори извади малко късмет.“

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Снимки: Imago