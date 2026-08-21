Ферари не спира с подобренията, но Макларън отвръща на удара

Ферари и Макларън оглавиха битката за най-много подобрения по колите за Гран при на Нидерландия, докато Мерцедес и Ред Бул изостават в това отношение.

Макларън надгражда своя впечатляващ пакет от подобрения, представен в Унгария, като въвежда допълнителни актуализации по болида MCL40 на пистата „Зандвоорт“.

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Нововъведенията, представени от шампионите при конструкторите на „Хунгароринг“, помогнаха на Ландо Норис да спечели първата си победа за сезона. Британският пилот ще се стреми към втори успех в Гран при на Нидерландия.

Ферари обаче поддържа своето трескаво темпо в надпреварата с подобренията, като официалният документ на ФИА описва пет нови компонента, осигурени за болида SF-26 този уикенд. Според представените документи Скудерията е актуализирала пода на колата, борда на пода и ръба на пода. Всички тези промени целят увеличаване на аеродинамичното притискане на тясната и криволичеща писта сред холандските дюни.

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Налице са също променен дифузьор и задно крило, които имат същия предвиден ефект и акцентират върху качеството на въздушния поток в задната част на автомобила.

Междувременно Макларън ще използва нов комплект задно крило и капак на двигателя, както и ревизиран въздуховод за задните спирачки. Подобно на Ферари, тези промени са насочени към подобряване на притискането и управлението на въздушния поток, както и към по-добро охлаждане на спирачките.

Мерцедес и Ред Бул са представили по едно подобрение. Лидерите в шампионата при конструкторите са отделили ръба на предния барабан от входния отвор на въздуховода, за да подобрят качеството на въздушния поток в целия диапазон на завиване, което от своя страна би трябвало да подпомогне потока в задната част на колата.

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От друга страна, Ред Бул са направили предницата по-надеждна с промяна в корпуса на колелото. По-конкретно, хордата на задното рамо на долния носач е намалена, за да се редуцира напрежението при големи ъгли на завиване.

Уилямс, Рейсинг Булс, Хаас, Ауди и Кадилак решиха да не използват видими подобрения в Нидерландия. От долната половина на стартовата решетка само Астън Мартин и Алпин са направили промени.

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Базираният в Силвърстоун отбор продължава своето възстановяване с пет подобрения по болида AMR26, в допълнение към актуализацията на задвижващата система на Хонда. Те са разпределени в две области на автомобила.

Всички промени са насочени към подобряване на аеродинамичното притискане. Има ново предно крило, което включва ревизирана крайна плоча и опционален елемент, както и нова преграда на пода на дифузьора, която да се съчетае с модификация на долния ръб на крилото на дифузьора.

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Отборът от Енстоун е донесъл осем промени, обхващащи тялото на пода, борда на пода, ръба на пода, дифузьора, страничните кутии, капака на двигателя, задния ъгъл, задната структура при удар и задното крило.

Всички те целят подобряване на аеродинамичното притискане или управлението на въздушния поток. Пиер Гасли ще разполага с новите части този уикенд, а Франко Колапинто ще ги получи от „Монца“ нататък.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages