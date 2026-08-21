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  3. Петър Кюмюрджиев: Надявам се на коректно съдийство в Карлово

Петър Кюмюрджиев: Надявам се на коректно съдийство в Карлово

  • 21 авг 2026 | 09:45
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Петър Кюмюрджиев: Надявам се на коректно съдийство в Карлово

Едноименния тим на Созопол играе утре с Левски в Карлово. Срещата е от третия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме срещу солиден отбор, воден от добър треньор Господин Мирчев. Очаквам здрав мач. Единственото ми притеснение е, че е назначен съдия, който е ръководил последните три срещи между двата отбора. Не знам дали е случайно или не. Надявам се на коректно съдийство. Нека по-добрия на терена да се поздрави с успех, благодарение на футболните си умения“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол.

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