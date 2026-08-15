Родопа удари Созопол и остана на върха

В Българово, Родопа (Смолян) спечели гостуването си с 2:0 над едноименния тим на Созопол. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Нулите не помръднаха близо час. В 50-ата минута Михаел Кисьов вкара на домакините, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. В 55-ата обаче Денис Кахайов разтресе мрежата. Последва натиск на Созопол, но той не доведе до нищо. Секунди преди края Димитър Величков реализира втория гол.

Родопа е на върха в класирането с пълен точков актив и без допуснат гол във вратата си от началото на първенството.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com

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