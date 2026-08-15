Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Родопа (Смолян)
  3. Родопа удари Созопол и остана на върха

Родопа удари Созопол и остана на върха

  • 15 авг 2026 | 22:33
  • 444
  • 0
Родопа удари Созопол и остана на върха

В Българово, Родопа (Смолян) спечели гостуването си с 2:0 над едноименния тим на Созопол. Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига. Нулите не помръднаха близо час. В 50-ата минута Михаел Кисьов вкара на домакините, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. В 55-ата обаче Денис Кахайов разтресе мрежата. Последва натиск на Созопол, но той не доведе до нищо. Секунди преди края Димитър Величков реализира втория гол.

Родопа е на върха в класирането с пълен точков актив и без допуснат гол във вратата си от началото на първенството.

Снимка: fkrodopa-smolyan.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ФК Ямбол с категоричен успех

ФК Ямбол с категоричен успех

  • 15 авг 2026 | 22:54
  • 381
  • 0
Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

  • 15 авг 2026 | 23:07
  • 19090
  • 122
Марица (Милево) пак се справи с Атлетик

Марица (Милево) пак се справи с Атлетик

  • 15 авг 2026 | 22:42
  • 373
  • 0
Втори успех за Крумовград

Втори успех за Крумовград

  • 15 авг 2026 | 22:21
  • 571
  • 0
Балкан излъга Кюстендил

Балкан излъга Кюстендил

  • 15 авг 2026 | 22:14
  • 503
  • 6
Героя надви дубъла на Славия

Героя надви дубъла на Славия

  • 15 авг 2026 | 22:07
  • 852
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

Лудогорец с 5 от 5 след рецитал над Ботев (Пд), Наумов спаси "канарчетата" от разгром

  • 15 авг 2026 | 23:07
  • 19090
  • 122
Официално: Левски привлече бивш футболист на Ливърпул

Официално: Левски привлече бивш футболист на Ливърпул

  • 15 авг 2026 | 18:47
  • 27176
  • 165
Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

Официално: ЦСКА се раздели с Лапеня

  • 15 авг 2026 | 17:05
  • 25334
  • 59
Доскорошен играч на Ботев (Пд) отписа Левски, предупреди АЕК за публиката и трима "сини" футболисти

Доскорошен играч на Ботев (Пд) отписа Левски, предупреди АЕК за публиката и трима "сини" футболисти

  • 15 авг 2026 | 16:55
  • 37149
  • 71
Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

Определиха три дати за финала на Суперкупата между Левски и ЦСКА

  • 15 авг 2026 | 14:48
  • 31912
  • 79
С късен гол Рилски спортист спря победната серия на Етър

С късен гол Рилски спортист спря победната серия на Етър

  • 15 авг 2026 | 20:51
  • 8302
  • 8