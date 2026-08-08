Спартак (Пловдив) надви десет от Созопол в голов екшън

Спартак (Пловдив) се наложи с 4:3 над едноименния тим на Созопол. Срещата е от първия кръг на Югоизточната Трета лига. Тодор Тодоров даде преднина на домакините след 34 минути игра. После Глен Хабимана възстанови равенството. Десетина минути след почивката Димитър Николов от гостите получи втори жълт и червен картон. „Гладиаторите“ удариха за секунди с попадения на Владимир Айтов и Юлий Шекеров, съответно в 74-а и 76-ата минута. В 82-ата пък играч на Созопол стреля, топката се удари у противник и стана 3:2. Васил Василев вкара четвъртия гол за пловдивчани. Накрая Хабимана се разписа за втори път – 4:3.

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