Петър Кюмюрджиев: Конкуренцията ще е жестока

Едноименният тим на Созопол е фактор в Югоизточната Трета лига.

Старши треньора му Петър Кюмюрджиев, коментира пред Sportal.bg нагласата на поверения му тим за предстоящата кампания.

„Свършихме планираното в хода на подготовката. Какво е нивото ни, ще се види в мачовете. Привлякохме футболисти. Очакваме още двама. Селекцията е отворен процес. Бихме взели и други, които могат да ни направят по-добри, стига да отговарят на финансовите ни възможности. Ако пък не привлечем повече играчи, ще разчитаме на тези, с които разполагаме в момента. Очаквам оспорвано първенство. Конкуренцията ще е жестока. Всички отбори се подобриха. Стартът винаги е труден“.

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