Нефтохимик отстрани Созопол за купата на България

В Българово, Нефтохимик (Бургас) надделя над едноименния тим на Созопол с 2:1 във финал на Област Бургас от турнира за купата на България. Заслужен успех за бургазлии, с оглед събитията на терена. Христо Георгиев им даде преднина с попадение в 12-ата минута. Още три пропуска направиха съотборниците му през първото полувреме. Само 180 секунди след почивката, Мирослав Радев удвои с глава. След още 180 секунди Григор Солаков не успя да направи резултата категоричен. Влезлият като резерва Борислав Трендафилов върна интригата с гола си в 64-ата минута. В останалото време имаше критични моменти и пред двете врати.

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