Собственикът на ОФИ: Гордея се, но работата не е свършена

Собственикът на ОФИ Крит, Михалис Бусис, не скри задоволството си от впечатляващото представяне на своя отбор срещу ЦСКА, но същевременно запази нисък тон преди реванша. Гръцкият тим направи забележително завръщане на европейската сцена, постигайки категорична победа с 3:0, с което си осигури сериозно предимство за класиране в основната фаза на Лига Европа.

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Михалис Бусис, който е собственик на клуба от Крит, проследи на живо усилията на своя отбор. Веднага след края на двубоя той изпрати специално послание чрез профила си в Instagram, в което изрази своята гордост от футболистите, но и напомни, че все още нищо не е решено.

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"Гордея се с моя отбор. Продължавайте да се борите и да вярвате. Работата не е свършена", написа характерно Михалис Бусис.

Победата на ОФИ над ЦСКА бележи силно завръщане за тима в европейските клубни турнири. Резултатът дава на гръцкия отбор комфортен аванс преди втория мач, но думите на Бусис ясно показват, че в лагера на ОФИ няма място за отпускане.

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Снимки: Startphoto