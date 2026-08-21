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  3. ЦСКА кацна в София след тежката битка

ЦСКА кацна в София след тежката битка

  • 21 авг 2026 | 03:24
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ЦСКА се завърна на българска земя след тежкото поражение от ОФИ Крит в първия плейоф за влизане в основната схема на Лига Европа. "Червените" кацнаха на софийското летище "Васил Левски" около и 3:20 часа сутринта българско време в днешния 21 август (петък).

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон
Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

31-кратните шампиони загубиха с 0:3 на гръцкия Остров. На реванша, който предстои на Национлания стадион на 27 август (четвъртък) от 21:00 часа, носителят на Купата на България няма да може да разчита на Стефано Сенси (четвърти жълт картон) и Мохамед Брахими (директен червен картон), които изгоряха заради наказания.

Куп основни играчи на ЦСКА под въпрос за реванша
Куп основни играчи на ЦСКА под въпрос за реванша

Ето'о и Гбамен пък са с контузии.

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