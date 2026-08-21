ЦСКА почете легендата Паро Никодимов

Днес един от най-големите в армейската футболна история - Аспарух Никодимов, празнува 81-ия си рожден ден.

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Полуфиналист за Купата на европейските шампиони и като футболист, и като треньор; единственият български треньор, отстранявал два действащи европейски шампиона - Нотингам и Ливърпул; 10 шампионски титли, купища трофеи, стотици незабравими мачове... са само част от постиженията, които описват славния път на уникалния футболист и най-успешния български клубен треньор за всички времена.

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Облича екипа на ЦСКА през лятото на 1964 г. и през следващите 12 сезона се превръща в един от най-емблематичните дефанзивни халфове, които футболната ни история помни. Изиграва близо 300 мача и отбелязва 58 гола в "А" група, печели 6 пъти шампионската титла на България, както и 5 пъти Купата на Съветската армия.

Никодимов записва 34 двубоя (28 за КЕШ и 6 за КНК) и отбелязва 4 гола (2 за КЕШ и 2 за КНК) в европейските клубни турнири. Участник е в легендарната епопея срещу Интер от полуфиналите за КЕШ през 1967 г.

Между 1966 и 1974 г. изиграва 25 мача и отбелязва 7 гола за националния отбор на България, участник на световните първенства в Мексико"70 и във ФРГ"74. Сребърен медалист от Олимпийските игри през 1968 г. в Мексико.

Като треньор за първи път застава начело на ЦСКА през април 1979 г. и в следващите 3 години и половина става архитект на знаменита шампионска серия в "А" група. Под негово ръководство армейците елиминират трикратния действащ носител на КЕШ Ливърпул, двукратния действащ носител на КЕШ Нотингам, както и Монако, Реал Сосиедад и много други... Достигат до четвъртфинал и до полуфинал за КЕШ (съответно през 1980/81 и 1981/82 г.).

Завръща се на треньорския пост в ЦСКА през есента на 1990 г. и отново извежда "червените" до шампионската титла през 1992 г. За последно е начело на любимия отбор през 2001 г.

ЦСКА желае на неповторимия Аспарух Никодимов крепко здраве, много щастливи лични и семейни мигове и още поводи за радост с любимия отбор!

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