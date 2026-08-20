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  3. Треньорът на ОФИ: Отиваме в София все едно е 0:0

Треньорът на ОФИ: Отиваме в София все едно е 0:0

  • 20 авг 2026 | 23:46
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Наставникът на ОФИ Крит Христос Контис бе много доволен от победата с 3:0 на неговия тим над ЦСКА в първи мач от плейофите на Лига Европа. Специалистът обаче е на мнение, че тимът му трябва да остане здраво стъпил на земята и да изиграе реванша все едно резултатът е 0:0.

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“Имахме късмет, че вкарахме ранни голове в двете полувремена. Всички играчи знаят ролята си и са добре подготвени. Нашият план беше положителен. В София отиваме все едно мачът е завършил 0:0. Реваншът ще е труден, но ние отиваме с решителност да се класираме”, каза Контис.

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