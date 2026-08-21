Лига 1 се завръща! Време е за шеста поредна титла за ПСЖ или Франция ще има нов футболен крал?

Тази вечер официално се дава стартът на новия сезон 2026/2027 във френската Лига 1. Откриващият двубой от първия кръг противопоставя отборите на Марсилия и Страсбург на легендарния стадион „Велодром“. Срещата е насрочена за 21:45 часа, а феновете на френския футбол с нетърпение очакват да видят как двата тима ще започнат новата си кампания след интензивна лятна подготовка.

Strasbourg 🛬 Marseille pic.twitter.com/K9fZPr95Mr — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 20, 2026

За домакините от Марсилия това ще бъде първи официален мач под ръководството на новия старши треньор Бруно Женесио. Предизвикателството пред него е голямо, след като тимът претърпя сериозни промени в състава през летния трансферен прозорец. Въпреки промените, марсилци са сред основните претенденти за челните места и преследване на класиране в Шампионската лига.

Марсилия ще има нов капитан

От своя страна Страсбург, воден от Уго Оливейра, влиза в новия сезон с амбиция за стабилност и борба за европейските позиции. Гостите обаче завършиха контролите с незадоволителни резултати, включително равенство 1:1 срещу Нюкасъл и поражения от Фрайбург (0:2) и Елверсберг (2:5), което прави днешния двубой изключително важен за тяхното самочувствие.

Марсилия обяви важна раздяла в навечерието на новия сезон

Историята на сблъсъците между двата тима на „Велодром“ традиционно дава предимство на Марсилия. В последните си няколко срещи от Лига 1 отборите често завършваха наравно – последното им съперничество през февруари 2026 г. приключи 2:2, а преди това регистрираха равенства 1:1. Въпреки това, домакинският фактор и подкрепата на публиката правят Марсилия фаворит за трите точки в тази откриваща вечер.

Официално: обърнаха домакинството в първата среща на ПСЖ в Лига 1

Това обаче е само откриващият мач за сезона, който със сигурност е между корави съперници, които традицията повелява не просто да са в горната половина на таблицата, а да са замесени в битката за европейските, като провансалци конкретно са и обичайните заподозрени в битката за върха. Именно и в трона са вперени погледите, тъй като големият въпрос е дали Пари Сен Жермен ще продължи с хегемонията си или най-накрая ще се намери кой да прекъсне едноличното царуване на столичния гранд.

Отново на върха! ПСЖ спечели Суперкупата на Европа след драма срещу смел Астън Вила

Шампионите успяха да дублират титлите си, както в Шампионската лига, така и в Суперкупата на Европа, с което се превърнаха в единствения европейски отбор след Реал Мадрид с подобно постижение. Все пак първите тревоги на домашната сцена вече се появиха и парижани не успяха да защитят Купата на Франция през 2026 г., а преди броени дни загубиха и мача за Суперкупата на Франция.

Десетима от Ланс шокираха ПСЖ за исторически триумф

Разбира се, сезонът е достатъчно дълъг и тепърва предстои да видим какво ще се случи. Разбира се, Sportal.bg ще продължи да ви показва и този сезон най-интересното от едно от топ 5 първенствата на Стария континент.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google