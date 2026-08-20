Официално: обърнаха домакинството в първата среща на ПСЖ в Лига 1

Първият мач на Пари Сен Жермен от френското първенство официално беше преместен на стадиона на Рен. По програма шампионите трябваше да са домакини в неделя (23 август) вечер, но сега домакин ще е Рен, като промяна ще има и в ответната среща по-късно през сезона. Парижани са принудени да играят на "Роажон Парк" заради лошото състояние на тревното покритие на своя "Парк де Пренс", съобщават от Футболната лига на страната (ЛФП). Става дума за гъбична инфекция.

🔴🔵 D’après @RauzyFrancois, le match PSG-Rennes pourrait se jouer au Roazhon Park et non au Parc des Princes, la pelouse étant impraticable.



Voici l’état de la pelouse hier



🎥 @Journalrennais pic.twitter.com/zlqlI3ZFnN — Paris Vision (@ParisVisionX) August 19, 2026

"Настоящата ситуация с терена не позволява да се гарантира безопасността на играчите", се казва в изявление на ЛФП.

Датата и часът на двубоя за момента не са променени, допълва БТА.

От столичния клуб потвърдиха, че последната вълна от последователни, изключително горещи периоди в района на Париж това лято са ускорили рязко влошаването на тревата на "Парк де Пренс".

Клубът добави, че теренът ще бъде ремонтиран преди домакинския мач на Пари Сен Жермен срещу Монако на 4 септември.

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