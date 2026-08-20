Гигант (Съединение) търси първа победа в Казанлък от 5 години

Гигант Съединение гостува на Розова долина Казанлък в един от най-интересните двубои от предстоящия 3 кръг на Югоизточната Трета лига.

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Срещата на стадион Севтополис в Казанлък е в събота от 18:00 часа. Гигантите имат неприятна традиция в последните почти 5 години.

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Точно толкова Гигант Съединение няма победа в Казанлък при своите гостувания.

За последно Гигант победи Розова долина като гост през месец септември 2021 година с 2:1.

Оттогава последваха 2 равенства и 2 поредни загуби в последните четири гостувания.

Балансът в Казанлък в последните двадесетина години между Розова долина и Гигант Съединение е 18 мача, 12 победи за Розова долина, 4 равенства и само 2 победи за Гигант Съединение.

През седмицата гигантите имаха мач от турнира за Купата на България, който загубиха с 1:2 от Марица Милево.

Старши треньорът Васил Стефанов направи някои ротации в състава, тъй като амбицията на отбора е този сезон да се представи много по-добре в първенството.

Очаква се отново да има промени в стартовия състав в двубоя за първенство, като на този етап няма отсъстващи футболисти заради трайни контузии.

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