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  3. Марица (Милево) надви Гигант за купата на България

Марица (Милево) надви Гигант за купата на България

  • 19 авг 2026 | 21:47
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Марица (Милево) надви Гигант за купата на България

Марица (Милево) се наложи у дома с 2:1 над Гигант (Съединение). Срещата е от втория кръг на Област Пловдив от турнира за купата на България. Стана хубав двубой, с много футболни достойнства и себераздаване от футболистите на двата отбора. Здравко Жилов получи топката и прехвърли вратаря на домакините още след началните 120 секунди. Диян Чойнев възстанови равенството, възползвайки се от центриране в 15-ата минута. Развръзката настъпи в 85-ата, когато Христо Стоянов засече центрирана топка за окончателното 2:1.

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