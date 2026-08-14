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  3. Васил Стефанов: Мачовете срещу младите са винаги сериозни изпитания

Васил Стефанов: Мачовете срещу младите са винаги сериозни изпитания

  • 14 авг 2026 | 08:41
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Васил Стефанов: Мачовете срещу младите са винаги сериозни изпитания

В неделя, Гигант (Съединение) приема втория отбор на Ботев (Пловдив). Срещата е от втория кръг на Югоизточната Трета лига.

„Пореден мач срещу отбор, съставен от млади момчета. Винаги е трудно срещу тях, защото са амбицирани да се възползват от предоставения им шанс да се наложат в мъжкия футбол. Няма как да ги подценяваме. Още повече, че започнаха сезона в хубава победа в Бургас. Ние не стартирахме добре. Длъжни сме да се поправим с победа“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.

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