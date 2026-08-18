Васил Стефанов: Фаворит са

Утре, Гигант (Съединение) ще играе с Марица (Милево). Срещата е от втория кръг на Област Пловдив на турнира за купата на България.

„Ще играем срещу един от най-добрите отбори в Югоизточна Трета лига. Преди няколко месеца достигна до финал на турнира за купата на Аматьорската лига. Това подсказва, че умее да играе турнирни мачове. Води го треньор с голям опит в професионалния футбол. Заключението – Марица (Милево) е фаворит в предстоящия двубой. Като всяка среща, ние ще излезем да покажем най-доброто. Да затвърдим силното представяне, което демонстрирахме в последния двубой от първенството и да спечелим в Милево“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.

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